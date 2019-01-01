Российская империя: административно-территориальное деление (1708–1917)

Справочные материалы об изменениях внутренних и внешних границ

губерний Европейской России (1775–1897 гг.)

Составитель: Н. С. Чернышёва

«Справочные материалы об изменениях внутренних и внешних границ губерний Европейской России (1775–1897 гг.)» представляют собой выборку сведений по данному вопросу, извлеченных из приложения к книге В. Э. Дена «Население России по пятой ревизии. Подушная подать в XVIII веке и статистика населения в конце XVIII века» (М., 1902). В указанном приложении, озаглавленным «Изменения в административном разделении России за время с 1775 по 1897 гг.» (с. 243–376), приведены данные по 34 губерниям Европейской России и Области войска Донского (за исключением прибалтийских, западных, малороссийских губерний и Бессарабской обл.), основанные преимущественно на ПСЗ (с указанием даты законодательного акта и номера соответствующей статьи), а также на документах Архива Сената, географических описаниях наместничеств, картографических материалах и других источниках.

В «Справочные материалы» включены только сведения об изменениях губернских и уездных границ, состава городов и уездов, о переносе губернских и уездных центров из одних населенных пунктов в другие, о переименовании губерний и городов. Данные о предполагавшихся, но не состоявшихся изменениях губернских и уездных границ, об административно-территориальном устройстве казачьих войск и казенных военных поселений, об учреждении или упразднении отдельных органов местного управления, также приведенные в приложении к книге Дена, в «Справочные материалы» не вошли.

Названия административно-территориальных единиц и населенных пунктов представлены в «Справочных материалах», как правило, в той форме, в какой они даны в книге Дена. Сведения, отраженные в «Справочных материалах», сопровождены ссылкой на соответствующую статью ПСЗ (с указанием номера собрания), а также на номера страниц книги Дена, на которых они приведены.